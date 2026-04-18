Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Снова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственников
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жертвами мошенников становятся бойцы СВО и их семьи по всей стране и в Крыму. Какие схемы используют преступники для завладения средствами граждан этой категории, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств, подполковник юстиции Екатерина Олянина.По ее словам, как показывает практика деньги быстро выводятся мошенниками по различным схемам, при этом используется эмоциональное состояние родственников и их семей, а также удаленность самого участника СВО.Как правило, обозначила она, мошенники располагают сведениями о погибшем бойце СВО и обзванивают круг его родственников."Звонят людям и представляются сотрудниками военкомата, говорят, что участнику СВО - их сыну или мужу присвоена государственная награда. Очень часто говорят, что "раньше мы не разобрались, а сейчас мы пересмотрели документы", а родственника уже обычно похоронили к тому времени…", - отметила замначальника следственного отдела."Как только вам поступили денежные средства, будь то сделка, продажа квартиры, либо какие-то премиальные денежные средства, которые разовой суммой поступили, - мошенники начинают активизироваться и звонят", - привела пример спикер.Преступники умеют разговаривать, умеют найти подход к человеку, знают законодательство, общаются как сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, часто используются для этого нейросети. Людям звонят сначала по обычной связи, выходят на контакт через Интернет, используя для связи Telegram и другие мессенджеры, уточнила подполковник юстиции.Для совершения преступлений также используют чужие SIM-карты. Особенно часто, отметила гостья эфира, в этом задействованы несовершеннолетние, у которых еще не сформирована психика."Они очень просто к этому относятся и помогают мошенникам", - подчеркнула она.Особенно трудно, считает Екатерина Олянина, когда кибер-преступление совершается против бойца СВО и его семьи на новых территориях."Проблематично изъять какую-то доказательную базу, например, видеоматериалы с банкоматов… Или прошло уже достаточное количество времени. Часто человека уже объявили без вести пропавшим, ему на карточку продолжают приходить денежные средства, никто не знает, жив он или мертв. Через полгода, например, устанавливают, что он умер при каких-то обстоятельствах, родственникам сообщают о его гибели, при этом денежные средства списаны с его счетов и проверить доступным способом, каким образом было списано, не представляется возможным", - рассказала она.С целью недопущения подобных ситуаций, подытожила гостья студии, для целевой аудитории проводится подробное информирование."Мы собираемся, участвуем в радиоэфирах, хотим донести до граждан, что, если вам звонят и представляются сотрудником военкомата, или каких-то военных организаций, которые на добровольной основе оказывают помощь членам семей погибших в СВО, всегда эту информацию проверяйте", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обманаЗвонки из морга: аферисты придумали новую схему обмана семей военныхФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений
