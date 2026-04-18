Порт вспыхнул в Ленинградской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T07:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Ленинградской области после атаки беспилотников горит порт Высоцк. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, воздушная тревога в регионе была объявлена в районе двух часов ночи. Военные сбивали воздушные цели до утра, уничтожив в общей сложности 27 БПЛА.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков одного из дронов вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.

