Порт вспыхнул в Ленинградской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Порт вспыхнул в Ленинградской области после удара ВСУ
В Ленинградской области после атаки беспилотников горит порт Высоцк. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 18.04.2026
Порт вспыхнул в Ленинградской области после удара ВСУ

В Ленинградской области из-за атаки беспилотников горит порт Высоцк – губернатор

07:17 18.04.2026 (обновлено: 07:32 18.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Ленинградской области после атаки беспилотников горит порт Высоцк. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его данным, воздушная тревога в регионе была объявлена в районе двух часов ночи. Военные сбивали воздушные цели до утра, уничтожив в общей сложности 27 БПЛА.
"За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано", - написал он в Max.
Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков одного из дронов вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарНовости СВОНовости
 
