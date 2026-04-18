Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц

Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц

В течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T10:27

2026-04-18T10:27

2026-04-18T10:27

вячеслав володин

государственная дума рф

нелегальные мигранты

мигранты

россия

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам спикера Госдумы, этот показатель говорит об эффективности принятого парламентом закона, который предоставил полиции право выдворять иностранцев из страны во внесудебном порядке.Он добавил, что в настоящее время выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях КоАП. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень оснований до 43 статей КоАП.Принятие данного федерального закона планируется в мае, уточнил Володин.

россия

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

вячеслав володин, государственная дума рф, нелегальные мигранты, мигранты, россия, общество, новости