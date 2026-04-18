Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц
В течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По данным МВД, в 2025 году из России за правонарушения было выдворено 72 тысячи иностранных граждан, в том числе с запретом въезда в нашу страну. В марте 2026 года – почти 14 тысяч", – написал Володин в своем канале в Мах.
По словам спикера Госдумы, этот показатель говорит об эффективности принятого парламентом закона, который предоставил полиции право выдворять иностранцев из страны во внесудебном порядке.
Он добавил, что в настоящее время выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях КоАП. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень оснований до 43 статей КоАП.
Принятие данного федерального закона планируется в мае, уточнил Володин.
