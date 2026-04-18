Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля

Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля

Отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля, сообщили в... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T14:21

2026-04-18T14:21

2026-04-18T14:27

симферополь

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля, сообщили в администрации города.В пятницу сообщалось о планах выключить отопление жилого фонда 20 апреля в 00:00.На этот период теплоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, образовательных и медицинских учреждениях, а также объектах социально-культурного назначения.Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты. О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.

симферополь

симферополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, отопление