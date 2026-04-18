Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля, сообщили в администрации города.В пятницу сообщалось о планах выключить отопление жилого фонда 20 апреля в 00:00.На этот период теплоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, образовательных и медицинских учреждениях, а также объектах социально-культурного назначения.Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты. О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
2026
В Симферополе на неделю продлили отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля, сообщили в администрации города.
В пятницу сообщалось о планах выключить отопление жилого фонда 20 апреля в 00:00.
"В связи с приходом холодного фронта в Симферополе продлевается отопительный сезон до 27 апреля", - сказано в сообщении.
На этот период теплоснабжение будет обеспечено в многоквартирных домах, образовательных и медицинских учреждениях, а также объектах социально-культурного назначения.
Ранее сообщалось, что в городах полуострова завершается отопительный сезон. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты.
О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.
17:0646 дронов сбиты над Черным морем и семью регионами России за 8 часов
16:37ДТП в Крыму с протаранившим дом рейсовым автобусом - что известно
16:11Трое украинцев напали на военкомат во Львове
15:52Миротворец ООН погиб на юге Ливана
15:20Паромы в Севастополе остановили из-за непогоды
15:00До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
14:39Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
14:22Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков Киева
14:21Отопительный сезон в Симферополе продлили до 27 апреля
14:07У Крымского моста в пробке больше 300 машин
13:54Ормузский пролив снова закрыт
13:39Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
13:26Терпение лопается: Лавров предупредил Европу
13:13Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
12:59Нацизм откровенно возрождается в Германии и Финляндии - Лавров
12:43У Европы нет замены "Турецкому потоку"
12:34Международный день памятников – история праздника в инфографике
12:19Магнитная буря началась на Земле
12:05Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
11:59Автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье – есть погибший
Лента новостейМолния