Ормузский пролив снова закрыт - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Ормузский пролив снова закрыт
В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный РИА Новости Крым, 18.04.2026
Ормузский пролив снова закрыт

Иран возобновил военный контроль над Ормузским проливом из-за морской блокады США

13:54 18.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Исламская Республика Иран в соответствии с ранее сформированными соглашениями по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США… продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен", – цитирует Зольфагари агентство РИА Новости.
Представитель иранского военного штаба отметил, что Ормузский пролив вновь находится "под управлением и тщательным контролем вооруженных сил" исламской республики.
Зольфагари добавил, что контроль над стратегической водной артерией будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
