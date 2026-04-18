https://crimea.ria.ru/20260418/ormuzskiy-proliv-snova-zakryt-1155312198.html
Ормузский пролив снова закрыт
В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T13:54
иран
обострение между ираном и сша
ормузский пролив
ближний восток
в мире
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155312078_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_698e4b79e356cf6b13963aa37cced78b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.Представитель иранского военного штаба отметил, что Ормузский пролив вновь находится "под управлением и тщательным контролем вооруженных сил" исламской республики.Зольфагари добавил, что контроль над стратегической водной артерией будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155312078_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_1b5fa7c66f22b9ff9c052e8260389bc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран возобновил военный контроль над Ормузским проливом из-за морской блокады США
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Исламская Республика Иран в соответствии с ранее сформированными соглашениями по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США… продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен", – цитирует Зольфагари агентство РИА Новости.
Представитель иранского военного штаба отметил, что Ормузский пролив вновь находится "под управлением и тщательным контролем вооруженных сил" исламской республики.
Зольфагари добавил, что контроль над стратегической водной артерией будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива
для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
