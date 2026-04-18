https://crimea.ria.ru/20260418/ormuzskiy-proliv-snova-zakryt-1155312198.html

Ормузский пролив снова закрыт - РИА Новости Крым, 18.04.2026

В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155312078_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_698e4b79e356cf6b13963aa37cced78b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.Представитель иранского военного штаба отметил, что Ормузский пролив вновь находится "под управлением и тщательным контролем вооруженных сил" исламской республики.Зольфагари добавил, что контроль над стратегической водной артерией будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

