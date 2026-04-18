Новости СВО: армия России уничтожила более 1100 боевиков Киева

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1145 военнослужащих, а также порядка 40 единиц... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T14:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1145 военнослужащих, а также порядка 40 единиц тяжелой бронетехники и артиллерийских орудий. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и разгромили формирования противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. ВСУ потеряли до 190 военных, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Бойцы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и Харьковской области, уничтожив до 210 боевиков, бронетранспортер, бронемашину, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР. Уничтожены более 160 солдат противника, две бронемашины, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две станции РЭБ, девять автомобилей, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 315 боевиков, семь боевых бронемашин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Военнослужащие войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств.Бойцы "Днепра" разгромили формирования ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены 45 боевиков, боевая бронемашина, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

