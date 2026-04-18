Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
К полудню очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 198 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. К полудню очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 198 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Пробка начала расти в 8 утра. Тогда проезда по мосту ожидали из Керчи 39 машин, из Тамани - 41. Спустя два часа въезд в Крым стал свободным, а вот со стороны полуострова затор вырос в 4,5 раза.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
Со стороны Тамани проезд остается свободным.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
