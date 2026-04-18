Неизвестный расстрелял людей в Киеве
В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Киеве, на данный момент известно о нескольких погибших, также есть раненые. Об этом сообщили местные власти... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T18:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Киеве, на данный момент известно о нескольких погибших, также есть раненые. Об этом сообщили местные власти и полиция.
"В Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям", – говорится в сообщении в Telegram-канале полиции Киева.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что по предварительной информации, два человека погибли и пятеро ранены. Среди раненых – ребенок, медики везут его в больницу. Взрослым пострадавшим оказывают помощь на месте. Сообщается, что стрелок взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Оттуда слышны стрельба и крики. Спецоперация по его задержанию продолжается.
По данным украинских СМИ, стрельбу открыл пожилой мужчина. Полиция эту информацию пока не подтверждает.
