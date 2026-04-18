Неизвестный расстрелял людей в Киеве

В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Киеве, на данный момент известно о нескольких погибших, также есть раненые. Об этом сообщили местные власти... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T18:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Киеве, на данный момент известно о нескольких погибших, также есть раненые. Об этом сообщили местные власти и полиция. Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что по предварительной информации, два человека погибли и пятеро ранены. Среди раненых – ребенок, медики везут его в больницу. Взрослым пострадавшим оказывают помощь на месте. Сообщается, что стрелок взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Оттуда слышны стрельба и крики. Спецоперация по его задержанию продолжается. По данным украинских СМИ, стрельбу открыл пожилой мужчина. Полиция эту информацию пока не подтверждает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

