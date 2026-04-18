"Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии
"Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии

11:40 18.04.2026
 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Многовекторность внешней политики Минска обусловлена особенностью работы и структуры ее экономики. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.

"Что касается многовекторной политики, то она исходит из экономики. Мы больше половины производимых материальных средств, услуг продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика", – сказал белорусский лидер.

По его словам, Минск "вынужден видеть свои интересы" на Западе, в России, Китае, а также в Африке – "там, куда все идут, и Россия, и американцы".

"Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - подчеркнул Лукашенко.

