На Кубани спустя три дня ликвидировали открытое горение в порту
В Туапсе спустя три дня потушили открытое горение морского терминала после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Открытое горение морского терминала, который загорелся в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Также в городе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. В муниципалитете ввели режим ЧС. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.
"В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале", - сказано в сообщении.
Сейчас к тушению привлечены 154 спасателя и 49 единиц техники.
В ночь на субботу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников. В Севастополе при падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города и повреждены жилые дома.
Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.
В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.