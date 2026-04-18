https://crimea.ria.ru/20260418/na-kubani-spustya-tri-dnya-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-v-portu-1155308136.html

На Кубани спустя три дня ликвидировали открытое горение в порту

Открытое горение морского терминала, который загорелся в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T10:55

туапсе

краснодарский край

кубань

пожар

происшествия

новости

атаки всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Открытое горение морского терминала, который загорелся в порту Туапсе после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Также в городе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. В муниципалитете ввели режим ЧС. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.Сейчас к тушению привлечены 154 спасателя и 49 единиц техники.В ночь на субботу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников. В Севастополе при падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города и повреждены жилые дома.Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

