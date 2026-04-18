https://crimea.ria.ru/20260418/mirotvorets-oon-pogib-na-yuge-livana-1155313866.html

Миротворец ООН погиб на юге Ливана

Миротворец ООН погиб на юге Ливана - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Миротворец ООН погиб на юге Ливана

Военнослужащий Временных сил ООН (UNIFIL) погиб и еще трое получили ранения в результате нападения на патруль неизвестных лиц на юге Ливана.

2026-04-18T15:52

2026-04-18T15:52

2026-04-18T15:52

оон

происшествия

новости

в мире

миротворцы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_e7190427ef926051a1e3ac57972a77f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащий Временных сил ООН (UNIFIL) погиб и еще трое получили ранения в результате нападения на патруль неизвестных лиц на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования UNIFIL.Как уточнили в командовании, в субботу утром патруль UNIFIL проводил работы по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия с целью восстановления связи между изолированными позициями миссии.В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько раз атаковала боевиков на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня. Как утверждают израильские военные, это делалось в ответ на нарушение договоренностей со стороны движения "Хезболла".Замглавы политического совета "Хезболлы" Махмуд Комати в свою очередь обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и заявил, что движение не намерено оставлять без ответа удары Израиля.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня на десять дней начиная с 00.00 по местному времени 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу и субботу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям, а беспилотники неоднократно атаковали транспортные средства, в результате чего погибли люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ормузский пролив снова закрытИран открыл свое воздушное пространствоСША готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, происшествия, новости, в мире, миротворцы