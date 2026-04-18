Рейтинг@Mail.ru
Миротворец ООН погиб на юге Ливана - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260418/mirotvorets-oon-pogib-na-yuge-livana-1155313866.html
Миротворец ООН погиб на юге Ливана
Миротворец ООН погиб на юге Ливана
Военнослужащий Временных сил ООН (UNIFIL) погиб и еще трое получили ранения в результате нападения на патруль неизвестных лиц на юге Ливана. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T15:52
оон
происшествия
новости
в мире
миротворцы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_e7190427ef926051a1e3ac57972a77f6.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_3d9a68feeeeba6550f1c0ded2b246027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Миротворец ООН погиб на юге Ливана

Миротворец ООН погиб в результате нападения на юге Ливана

15:52 18.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Объединённых Наций (ООН).
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащий Временных сил ООН (UNIFIL) погиб и еще трое получили ранения в результате нападения на патруль неизвестных лиц на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования UNIFIL.
Как уточнили в командовании, в субботу утром патруль UNIFIL проводил работы по разминированию вдоль дороги в деревне Гандурия с целью восстановления связи между изолированными позициями миссии.
"(Патруль - ред.) подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько раз атаковала боевиков на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня. Как утверждают израильские военные, это делалось в ответ на нарушение договоренностей со стороны движения "Хезболла".
Замглавы политического совета "Хезболлы" Махмуд Комати в свою очередь обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и заявил, что движение не намерено оставлять без ответа удары Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня на десять дней начиная с 00.00 по местному времени 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу и субботу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям, а беспилотники неоднократно атаковали транспортные средства, в результате чего погибли люди.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ООНПроисшествияНовостиВ миреМиротворцы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
