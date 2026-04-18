Международный день памятников – история праздника в инфографике - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Традиция появилась в 1984 году. Тогда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Традиция появилась в 1984 году. Тогда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей при ЮНЕСКО призвала разные страны мира позаботиться о культурном наследии. Девизом праздника стали слова: "Сохраним нашу историческую родину".В России насчитывается более ста тысяч исторических объектов, имеющих федеральное и региональное значение. Впервые забота о сохранении таких мест стала официальной задачей государства в годы правления Петра I. В 1722 году он приказал охранять памятники старины.Сегодня важнейшей задачей является сохранение монументов разных эпох, прежде всего связанных с ключевыми событиями отечественной истории.В 2016 году Российским военно-историческим обществом был создан проект "Место памяти" для объединения усилий в сохранении памятников, мемориалов, вечных огней и мест захоронений солдат Великой Отечественной войны – в том числе и братских. На интерактивную карту России каждый желающий может внести необходимую информацию о памятнике, прикрепить фотографии или видео.Российское военно-историческое общество стремится не только сохранять уже существующие памятники и достопримечательности, но и приветствует создание новых.Краткую информация о празднике – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сохранить память на века – инфографика РИА Новости Крым к Международному дню памятников
