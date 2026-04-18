https://crimea.ria.ru/20260418/mezhdunarodnyy-den-pamyatnikov--istoriya-prazdnika-v-infografike-1155304303.html

Международный день памятников – история праздника в инфографике

Международный день памятников – история праздника в инфографике - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Международный день памятников – история праздника в инфографике

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Традиция появилась в 1984 году. Тогда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T12:34

2026-04-18T12:34

2026-04-18T12:34

инфографика

памятники крыма

памятники

крым

россия

память

история

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128657879_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5c7270ad7a1fb88fce6e602358d8d576.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Традиция появилась в 1984 году. Тогда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей при ЮНЕСКО призвала разные страны мира позаботиться о культурном наследии. Девизом праздника стали слова: "Сохраним нашу историческую родину".В России насчитывается более ста тысяч исторических объектов, имеющих федеральное и региональное значение. Впервые забота о сохранении таких мест стала официальной задачей государства в годы правления Петра I. В 1722 году он приказал охранять памятники старины.Сегодня важнейшей задачей является сохранение монументов разных эпох, прежде всего связанных с ключевыми событиями отечественной истории.В 2016 году Российским военно-историческим обществом был создан проект "Место памяти" для объединения усилий в сохранении памятников, мемориалов, вечных огней и мест захоронений солдат Великой Отечественной войны – в том числе и братских. На интерактивную карту России каждый желающий может внести необходимую информацию о памятнике, прикрепить фотографии или видео.Российское военно-историческое общество стремится не только сохранять уже существующие памятники и достопримечательности, но и приветствует создание новых.Краткую информация о празднике – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

памятники крыма, памятники, инфографика, крым, россия, память, история, общество, культура