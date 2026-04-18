Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели
Массированная атака на Кубань и выборы в Венгрии – топ новостей недели
В Туапсе введен режим ЧС после массированной атаки ВСУ на Кубань. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175. Вице-президент США Джей Ди... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе введен режим ЧС после массированной атаки ВСУ на Кубань. Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 175 на 175. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о завершении операции в Иране. В Венгрии на парламентских выборах победу одержала оппозиционна партия. Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо констатировал невозможность поставить русских на колени. В Крыму завершается отопительный сезон.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Террористическая атака ВСУ на Кубань

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать региона РФ. В частности, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ряж объектов в населенных Кубани получили повреждения. В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС, отметили занятия в школах и других учебных заведениях. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
Обмен военнопленными

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано 175 боевиков ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. Российских воинов доставили на территорию Белоруссии, а затем – не территорию Россию , где им предстоит проходить лечение в медучреждениях МО.
Иранский вопрос

США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей, заявил на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться.
Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии состоялись Парламентские выборы. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство в парламенте. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 55 мест.
Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь". Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политолог Юрий Светов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.
Планы Молдовы на выход из СНГ

Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ в апреле следующего года, завил в среду вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой. Это решение является очередным шагом русофобских властей страны к уничтожению собственной государственности и экономики, считает первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян.
Заявление Фицо о ЕС и России

Стремление Европейского союза ослабить Россию не будет успешным, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки на ботинках, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Заявление европейских СМИ о том, что "русские уже стоят на коленях" он назвал не соответствующими действительности.

Конец отопительного сезона в Крыму

Крымские города готовятся к завершению отопительного сезона. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты. Так, в Бахчисарае принято решение отключать отопление на следующей неделе, в Алуште – 20 апреля, в Ялте подачу тепло отключили с 16 апреля. Отопительный сезон также завершен в Саках. В Симферополе отопительный сезон планируют окончить 27 апреля.
