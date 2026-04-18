Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 18.04.2026

В субботу на Земле началась продолжительная магнитная буря. Утром она достигала уровня G2, но постепенно успокоилась до G1.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В субботу на Земле началась продолжительная магнитная буря. Утром она достигала уровня G2, но постепенно успокоилась до G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Геомагнитный шторм в этот период может вырастать до уровня G2, однако более высокие значения маловероятны, добавили в Лаборатории.Эта магнитная буря стала второй в апреле. Первая наблюдалась со 2 по 4 и достигла уровня G3. В целом, год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии, отметили ученые.

