https://crimea.ria.ru/20260418/magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle-1155309117.html
Магнитная буря началась на Земле
В субботу на Земле началась продолжительная магнитная буря. Утром она достигала уровня G2, но постепенно успокоилась до G1.
2026-04-18T12:19
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_19456742871c905c728b6cb3aa07e761.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_c46f2a79e901c9e857de0a2dffe1f8f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце, вспышки на солнце, земля, метеозависимость, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В субботу на Земле началась продолжительная магнитная буря. Утром она достигала уровня G2, но постепенно успокоилась до G1. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале. Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от 5 до 7 суток, но острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня и захватит выходные", - отмечают ученые.
Геомагнитный шторм в этот период может вырастать до уровня G2, однако более высокие значения маловероятны, добавили в Лаборатории.
"К концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток, можно будет попробовать половить полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны. Это пока общий прогноз. Конкретную ситуацию нужно будет смотреть ближе к делу", - добавили астрономы.
Эта магнитная буря стала второй в апреле. Первая наблюдалась со 2 по 4 и достигла уровня G3. В целом, год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии, отметили ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.