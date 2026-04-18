Лукашенко сделал заявление о переговорах Белоруссии с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе. РИА Новости Крым, 18.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Западом, но не питает иллюзий относительно его отношения к себе.Глава государства подчеркнул, что поскольку он является президентом Белоруссии, то "вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов".Он также отметил, что Минск ведет диалог с Вашингтоном, но он не направлен против Москвы или Пекина."На первой встрече я им (американцам – ред.) сказал: ребята, Россия и Китай – это наши давние не просто партнеры, а друзья. И когда вы, американцы и европейцы, вводили против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь. Мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?" – пояснил Лукашенко.

