Рейтинг@Mail.ru
Лавров сделал заявление о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260418/lavrov-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-po-ukraine-1155312990.html
Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его... РИА Новости Крым, 18.04.2026
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
политика
внешняя политика
переговоры
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_f1e7fd8bfc1b99acb1011bc3d1354558.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_0187a4882c2ef4140028a7dbc5323dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
"Тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет", - сказал глава российского дипведомства.
При этом Москва не уходит от переговоров, подчеркнул он.
"Когда кто-то созреет (для продолжения диалога – ред.), пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", - отметил Лавров.
Министр добавил, что РФ позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров по Украине на площадке Стамбула.
Накануне Лавров заявил, что конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
