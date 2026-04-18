https://crimea.ria.ru/20260418/lavrov-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-po-ukraine-1155312990.html
Лавров сделал заявление о переговорах по Украине
Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T14:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
политика
внешняя политика
переговоры
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_f1e7fd8bfc1b99acb1011bc3d1354558.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_0187a4882c2ef4140028a7dbc5323dd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Возобновление переговоров по Украине не является для России главным приоритетом – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
"Тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет", - сказал глава российского дипведомства.
При этом Москва не уходит от переговоров, подчеркнул он.
"Когда кто-то созреет (для продолжения диалога – ред.), пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", - отметил Лавров.
Министр добавил, что РФ позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров по Украине на площадке Стамбула.
Накануне Лавров заявил, что конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается
.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться
до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: