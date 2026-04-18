https://crimea.ria.ru/20260418/lavrov-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-po-ukraine-1155312990.html

Лавров сделал заявление о переговорах по Украине

Лавров сделал заявление о переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Лавров сделал заявление о переговорах по Украине

Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T14:39

2026-04-18T14:39

2026-04-18T14:39

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

политика

внешняя политика

переговоры

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_f1e7fd8bfc1b99acb1011bc3d1354558.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.При этом Москва не уходит от переговоров, подчеркнул он."Когда кто-то созреет (для продолжения диалога – ред.), пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", - отметил Лавров.Министр добавил, что РФ позитивно воспринимает возможность возобновления переговоров по Украине на площадке Стамбула.Накануне Лавров заявил, что конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, внешняя политика, переговоры, новости