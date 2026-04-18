Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

К 10 часам утра субботы у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Въезд в Крым при этом освободился.

2026-04-18T10:09

2026-04-18T10:09

2026-04-18T10:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. К 10 часам утра субботы у Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Въезд в Крым при этом освободился. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 8 утра пробка перед пунктами досмотра была с обеих сторон мостового перехода. Из Керчи в очереди стояли 39 машин, из Тамани - 41.Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма