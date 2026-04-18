Иран открыл свое воздушное пространство - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Иран открыл свое воздушное пространство
Иран открыл свое воздушное пространство - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Иран открыл свое воздушное пространство
Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную агрессию против исламской республики. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T11:28
2026-04-18T11:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную агрессию против исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана (NOTAM).США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
иран
ближний восток
иран, обострение между ираном и сша, ближний восток, в мире, новости, авиация
Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля

11:28 18.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную агрессию против исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана (NOTAM).
"Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра (6.30 мск – ред.) 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе
Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
 
13:54Ормузский пролив снова закрыт
13:39Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
13:26Терпение лопается: Лавров предупредил Европу
13:13Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
12:59Нацизм откровенно возрождается в Германии и Финляндии - Лавров
12:43У Европы нет замены "Турецкому потоку"
12:34Международный день памятников – история праздника в инфографике
12:19Магнитная буря началась на Земле
12:05Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
11:59Автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье – есть погибший
11:54Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов
11:40"Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии
11:28Иран открыл свое воздушное пространство
11:10Горящую нефтебазу на Кубани потушили
11:04Удары по Украине сегодня: в Одессе горит порт
10:55На Кубани спустя три дня ликвидировали открытое горение в порту
10:46Рейд в Севастополе открыли
10:39В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле
10:27Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц
10:15Атака на Севастополь – повреждены жилые дома и горит топливо
Лента новостейМолния