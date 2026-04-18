Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл свое воздушное пространство - РИА Новости Крым, 18.04.2026

Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную агрессию против исламской республики. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T11:28

2026-04-18T11:28

2026-04-18T11:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную агрессию против исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана (NOTAM).США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Это стало возможным после вступления в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между ираном и сша, ближний восток, в мире, новости, авиация