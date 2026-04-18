Горящую нефтебазу на Кубани потушили
Горящую нефтебазу на Кубани потушили - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Горящую нефтебазу на Кубани потушили
Пожар на территории нефтебазы в Краснодарском крае потушили. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T11:10
2026-04-18T11:10
2026-04-18T11:10
краснодарский край
кубань
пожар
нефтебаза
новости
атаки всу
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пожар на территории нефтебазы в Краснодарском крае потушили. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.В ночь на субботу ВСУ атаковали Кубань. В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы.В ночь на субботу над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников. В Севастополе при падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города и повреждены жилые дома.Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения. Кроме того, зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
краснодарский край
кубань
краснодарский край, кубань, пожар, нефтебаза, новости, атаки всу, новости сво
Горящую нефтебазу на Кубани потушили
В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе после атаки ВСУ