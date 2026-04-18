До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье - РИА Новости Крым, 18.04.2026

До двух человек выросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Два человека погибли и 14 доставлены в больницу с травмами после ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Китая. По факту случившегося возбуждено... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T15:00

2026-04-18T15:00

2026-04-18T15:00

забайкальский край

происшествия

дтп

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

автобус

уголовный кодекс

ск рф по республике крым и городу севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 14 доставлены в больницу с травмами после ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Китая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пассажирский автобус с туристами из Китая перевернулся на трассе А-350 Чита-Забайкальск в субботу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

забайкальский край

забайкальский край, происшествия, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, общество, автобус, уголовный кодекс, ск рф по республике крым и городу севастополю