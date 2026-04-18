Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, погибли шесть человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T19:03
2026-04-18T19:03
2026-04-18T19:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до 15 человек, погибли шесть человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелок был ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и десяти раненых.Позднее Кличко написал в ТГ-канале, что в больнице скончалась 30-летняя пострадавшая. Таким образом число погибших выросло до шести.
киев, стрельба, новости, происшествия, в мире, украина
Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6 и еще 15 пострадали
При стрельбе в Киеве погибли 6 и ранены 15 человек - власти
19:03 18.04.2026 (обновлено: 19:15 18.04.2026)