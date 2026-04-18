https://crimea.ria.ru/20260418/bespilotnik-upal-ryadom-s-rodilnym-domom-v-samarskoy-oblasti-1155305856.html

Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области

В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T07:40

самарская область

вячеслав федорищев

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

безопасность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Губернатор добавил, что ВСУ атакуют область с самого утра. Режим угрозы сохраняется. Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

