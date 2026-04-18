Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области
В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T07:40
2026-04-18T07:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Губернатор добавил, что ВСУ атакуют область с самого утра. Режим угрозы сохраняется. Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.
самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости
В Самарской области беспилотник ВСУ упал рядом с роддомом - губернатор
07:40 18.04.2026 (обновлено: 07:46 18.04.2026)