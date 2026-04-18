Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области
Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области
В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области... РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T07:40
2026-04-18T07:46
В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области... РИА Новости Крым, 18.04.2026
самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости
Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области

В Самарской области беспилотник ВСУ упал рядом с роддомом - губернатор

07:40 18.04.2026 (обновлено: 07:46 18.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Новокуйбышевске беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом. Персонал, роженицы и младенцы не пострадали. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб", - написал он в мессенджере Max.
Губернатор добавил, что ВСУ атакуют область с самого утра. Режим угрозы сохраняется.
Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.
Самарская областьВячеслав ФедорищевПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьНовости
 
10:15Атака на Севастополь – повреждены жилые дома и горит топливо
10:09Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
10:06ВСУ атаковали промышленные предприятия в Самарской области
09:51США продлили снятие санкций с российской нефти
09:34В Севастополе остановили морской транспорт
09:28Лукашенко сделал заявление о переговорах Белоруссии с Западом
09:11В Черниговской области наступил блэкаут
08:45Защитники революции: 105 летназад образовалась Крымская ЧК
08:29258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
08:10Крымский мост сейчас – в очереди стоят 80 машин
07:40Беспилотник упал рядом с родильным домом в Самарской области
07:32Нефтебаза горит на Кубани
07:17Порт вспыхнул в Ленинградской области после удара ВСУ
06:54Атака ВСУ на Севастополь – горит резервуар с остатками топлива
00:01Солнце и дождь: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 апреля
22:35Выплаты ветеранам ВОВ и яхтенная марина в Ялте – главное
21:44Как в Севастополе решают вопросы проблемных домов
21:02В Симферополе начали проводить сложные операции по восстановлению пальцев
20:45В Крыму ограничили время пребывания на летних верандах в ресторанах
Лента новостейМолния