Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов
Развожаев поздравил севастопольцев с 82-й годовщиной освобождения Балаклавы от фашистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Балаклава 18 апреля отмечает 82-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с годовщиной этого знаменательного события и напомнил о героических страницах тех дней.
"История города написана мужеством его защитников. Мы помним каждого, кто сражался в этих горах и на этих улицах. Сегодня наша главная задача — быть достойными этого великого подвига и беречь нашу родную землю", - написал градоначальник в своем канале в Мах.
Он отметил, что бои за Балаклаву были крайне тяжелыми. В ноябре 1941 года враг бросил на город целую пехотную дивизию с танками. Высота Спилия несколько раз переходила из рук в руки.
Примером невероятного мужества стала оборона древней башни Чембало. Двое красноармейцев – младший лейтенант Григорий Орлов и боец Александр Мартынов – оборудовали там пулеметную позицию и за несколько месяцев без потерь отбили около 70 атак врага.
При обороне Балаклавы ефрейтор Иван Богатырь в одиночку три часа удерживал высоту в доте, будучи раненым и контуженным. Боец уничтожил 75 гитлеровцев.
Бойцы Красной Армии держались до последнего и отошли к мысу Херсонес только 30 июня 1942 года, когда полностью закончились боеприпасы.
"Победная весна пришла в Балаклаву 18 апреля 1944 года. Войска 4-го Украинского фронта и Приморской армии прорвали немецкую оборону и вернули город", - напомнил Развожаев.
В субботу власти и севастопольцы возложили цветы к памятнику генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову, к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, к памятному знаку Герою Советского Союза Андрею Васильевичу Крестовскому.
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Ормузский пролив снова закрыт
13:39Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
13:26Терпение лопается: Лавров предупредил Европу
13:13Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в России
12:59Нацизм откровенно возрождается в Германии и Финляндии - Лавров
12:43У Европы нет замены "Турецкому потоку"
12:34Международный день памятников – история праздника в инфографике
12:19Магнитная буря началась на Земле
12:05Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
11:59Автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье – есть погибший
11:54Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов
11:40"Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии
11:28Иран открыл свое воздушное пространство
11:10Горящую нефтебазу на Кубани потушили
11:04Удары по Украине сегодня: в Одессе горит порт
10:55На Кубани спустя три дня ликвидировали открытое горение в порту
10:46Рейд в Севастополе открыли
10:39В Крым на автомобиле – куда едут туристы в апреле
10:27Почти 14 тысяч мигрантов выдворили из России за месяц
10:15Атака на Севастополь – повреждены жилые дома и горит топливо
Лента новостейМолния