https://crimea.ria.ru/20260418/balaklava-otmechaet-82-yu-godovschinu-osvobozhdeniya-ot-fashistov-1155308934.html
Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов
балаклава
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
история
память
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155310717_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2ed79150c15de0bba9b005e07b1b2f3b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/12/1155310717_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a063808c778a095b5ed99af3a3807cc0.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Развожаев поздравил севастопольцев с 82-й годовщиной освобождения Балаклавы от фашистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Балаклава 18 апреля отмечает 82-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с годовщиной этого знаменательного события и напомнил о героических страницах тех дней.
"История города написана мужеством его защитников. Мы помним каждого, кто сражался в этих горах и на этих улицах. Сегодня наша главная задача — быть достойными этого великого подвига и беречь нашу родную землю", - написал градоначальник в своем канале в Мах.
Он отметил, что бои за Балаклаву были крайне тяжелыми. В ноябре 1941 года враг бросил на город целую пехотную дивизию с танками. Высота Спилия несколько раз переходила из рук в руки.
Примером невероятного мужества стала оборона древней башни Чембало. Двое красноармейцев – младший лейтенант Григорий Орлов и боец Александр Мартынов – оборудовали там пулеметную позицию и за несколько месяцев без потерь отбили около 70 атак врага.
При обороне Балаклавы ефрейтор Иван Богатырь в одиночку три часа удерживал высоту в доте, будучи раненым и контуженным. Боец уничтожил 75 гитлеровцев.
Бойцы Красной Армии держались до последнего и отошли к мысу Херсонес только 30 июня 1942 года, когда полностью закончились боеприпасы.
"Победная весна пришла в Балаклаву 18 апреля 1944 года. Войска 4-го Украинского фронта и Приморской армии прорвали немецкую оборону и вернули город", - напомнил Развожаев.
В субботу власти и севастопольцы возложили цветы к памятнику генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову, к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, к памятному знаку Герою Советского Союза Андрею Васильевичу Крестовскому.
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
