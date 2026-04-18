Балаклава отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистов

2026-04-18T11:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Балаклава 18 апреля отмечает 82-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с годовщиной этого знаменательного события и напомнил о героических страницах тех дней.Он отметил, что бои за Балаклаву были крайне тяжелыми. В ноябре 1941 года враг бросил на город целую пехотную дивизию с танками. Высота Спилия несколько раз переходила из рук в руки.Примером невероятного мужества стала оборона древней башни Чембало. Двое красноармейцев – младший лейтенант Григорий Орлов и боец Александр Мартынов – оборудовали там пулеметную позицию и за несколько месяцев без потерь отбили около 70 атак врага.При обороне Балаклавы ефрейтор Иван Богатырь в одиночку три часа удерживал высоту в доте, будучи раненым и контуженным. Боец уничтожил 75 гитлеровцев.Бойцы Красной Армии держались до последнего и отошли к мысу Херсонес только 30 июня 1942 года, когда полностью закончились боеприпасы."Победная весна пришла в Балаклаву 18 апреля 1944 года. Войска 4-го Украинского фронта и Приморской армии прорвали немецкую оборону и вернули город", - напомнил Развожаев.В субботу власти и севастопольцы возложили цветы к памятнику генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову, к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, к памятному знаку Герою Советского Союза Андрею Васильевичу Крестовскому.В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.

