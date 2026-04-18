Автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье – есть погибший

Пассажирский автобус с туристами из Китая перевернулся на трассе в Забайкалье, погиб один человек и 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба правительства...

2026-04-18T11:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус с туристами из Китая перевернулся на трассе в Забайкалье, погиб один человек и 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.ДТП произошло на трассе А-350 Чита-Забайкальск в районе станции Харанор.Как уточнили в правительстве, автобус направлялся из Манчжурии (Китай) в Читу.Пострадавшие в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Борзи и Забайкальска. Краевой минздрав готовит их к транспортировке в Читу.

