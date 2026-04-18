https://crimea.ria.ru/20260418/ataka-vsu-na-sevastopol---gorit-rezervuar-s-toplivom-1155305285.html

Атака ВСУ на Севастополь – горит резервуар с остатками топлива

В ночь на субботу над Севастополем отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. Из-за падения обломков дронов загорелся резервуар с остатками... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T06:54

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

михаил развожаев

происшествия

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128449296_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b5f63c77debd2dd0d7307349c288a707.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу над Севастополем отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. Из-за падения обломков дронов загорелся резервуар с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена в 00:48. Уже спустя пять минут мобильные огневые группы начали сбивать воздушные цели. Около часа было уничтожено восемь беспилотников. Атака продолжалась два часа. Всего в течение ночи военные сбили 22 беспилотника.По данным губернатора, воздушные удары отражали над Северной стороной, Балаклавским муниципальным округом и микрорайоном Казачья Бухта. Предварительно, пострадавших нет.В ночь на 16 апреля над Севастополем было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома в Балаклавском районе. В это же время украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Возгорание продолжают тушить. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

