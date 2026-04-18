Атака на Севастополь и закрытие Ормузского пролива: главное за день

ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, Кубань и другие регионы России. Иран объявил о возобновлении военного контроля над Ормузским проливом. США продлили... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T21:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, Кубань и другие регионы России. Иран объявил о возобновлении военного контроля над Ормузским проливом. США продлили послабление санкций в отношении российской нефти. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров по Украине не является главным приоритетом для России. В Забайкалье перевернулся автобус с китайскими туристами – погибли два человека.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Воздушная атака на Севастополь и другие регионыНад Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города. Никаких стратегических запасов там не было, указал градоначальник.Кроме того, здании Севастопольского госуниверситета выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых дронов.В четырех многоквартирных домах в центре города и в районе Инкермана в результате падения осколков от сбитых БПЛА повреждены четыре окна и у одного из жителей пострадала кухня.В трех садовых товариществах из-за сбитых беспилотников повреждения получили пять частных домов и один автомобиль.Также в ночь на субботу вследствие атаки вражеских БПЛА загорелась нефтебаза в Тихорецке Краснодарского края. Погибших и пострадавших нет.В Ленинградской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар в порту Высоцк. Пострадавших и иных повреждений не зафиксированоВ Самарской области в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения. Кроме того, беспилотники атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.Восстановление контроля над Ормузским проливомПредставитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари 18 апреля заявил, что в связи с продолжением морской блокады Ирана со стороны США Тегеран возобновил военный контроль над судоходством в Ормузском проливе.По его словам, Ормуз вновь находится "под управлением и тщательным контролем вооруженных сил" исламской республики.Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран будет контролировать движение судов в проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.Пока США намерены препятствовать проходу судов, используя такие методы, как морская блокада, Иран будет рассматривать это как нарушение режима прекращения огня, а также будет препятствовать ограниченному открытию Ормузского пролива, добавили в иранском совбезе.Продление послабления санкций против российской нефтиМинистерство финансов США возобновило лицензии на продажу российской нефти, загруженной на танкеры в период до 17 апреля. Ослабление американских санкций действует до 16 мая.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что продление снятия санкций на российскую нефть, "против которого яро выступали все поджигатели войны", как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути.Он добавил, что продление снятия санкций с российской нефти, "безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии".Перспективы возобновления переговоров по УкраинеВопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Москва не уходит от переговоров, но никому их не навязывает, подчеркнул он.По словам Лаврова, когда кто-то "созреет" для продолжения контактов, РФ посмотрит, удобны ли ей сроки, повестка дня и место, которое будет предложено.ДТП с китайскими туристами в ЗабайкальеПассажирский автобус с туристами из Китая в субботу перевернулся на трассе А-350 Чита-Забайкальск. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось.Погибли два человека. Пострадали 14, с различными травмами их госпитализировали.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

