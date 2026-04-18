Атака на Севастополь – повреждены жилые дома и горит топливо

Девять жилых домов и здание Севастопольского госуниверситета повреждены в Севастополе при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T10:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Девять жилых домов и здание Севастопольского госуниверситета повреждены в Севастополе при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор.Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, жилых домов и административных зданий. В частности, в здании Севастопольского госуниверситета выбито несколько окон и на территории зафиксировано падение обломков сбитых дронов.В трех садовых товариществах из-за сбитых беспилотников повреждения получили пять частных домов и один автомобиль.В четырех СНТ также зафиксированы падения осколков на участки, добавил губернатор.Всего в течение ночи над Крымом и другими регионами России были уничтожены 258 украинских беспилотников.Губернатор Самарской области сообщил, что в ходе ночной атаки на регион вражеский беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Никто не пострадал, всех детей и пациенток перевели в соседние медучреждения.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

