Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России разбили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 18.04.2026
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
украина
удары по украине
пво
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 568 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов. В Одессе загорелся порт и объекты промышленной инфраструктуры. Повреждены административные здания, склады, резервуары. В Черниговской области была разбита энергетическая инфраструктура Черниговской области. Без электричества остались 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - сказано в сводке.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 568 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов. В Одессе загорелся порт и объекты промышленной инфраструктуры. Повреждены административные здания, склады, резервуары. В Черниговской области была разбита энергетическая инфраструктура Черниговской области. Без электричества остались 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.
