Армия России нанесла удары по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России разбили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 18.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 568 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов. В Одессе загорелся порт и объекты промышленной инфраструктуры. Повреждены административные здания, склады, резервуары. В Черниговской области была разбита энергетическая инфраструктура Черниговской области. Без электричества остались 380 тысяч человек в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче.
