Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2026
Апрельский парад планет: можно ли увидеть в Крыму
18-19 апреля жители Крымского полуострова смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук,... РИА Новости Крым, 18.04.2026
Жители Крыма в ночь на 19 апреля смогут наблюдать парад планет - астроном

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. 18-19 апреля жители Крымского полуострова смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Он отметил, что увидеть явление можно будет на восточном горизонте. Четыре небесных тела – Марс, Меркурий, Сатурн и Нептун – выстроятся в одну линию близко к друг другу.

"Парад планет начался 16 апреля и продолжится примерно до 23-го. Однако пик этого явления – 18-19 апреля. Это лучшие даты для наблюдений. А оптимальным временем будет час до рассвета. Тогда низко над восточным горизонтом невооруженным глазом можно будет увидеть Марс, Меркурий и Сатурн. А вот Нептун будет заметен через телескоп", - сказал астроном.

По словам Александра Вольвача, апрельский парад планет довольно маленький. Имеется ввиду компактное расположение небесных тел. Также линия, которую образуют планеты в космическом пространстве, будет не идеально прямой.
Ученый уточнил, что наблюдать астрономическое явление можно не только в Крыму. Однако жителям Южного полушария увидеть парад проще, потому как во многих локациях Северного полушария планеты будут видны очень низко в ярких сумерках.
Вольвач отметил, что в этот период многие блогеры и СМИ утверждают о небывалом влиянии апрельского парада планет на личную судьбу человека и даже на коллективное сознание, а также предупреждают об энергетических вихрях и других магических событиях. Ученые к такому эзотерическому взгляду на космические процессы относятся весьма скептически, подчеркивая, что научные данные о влиянии парада планет на настроения людей и в целом социума, отсутствуют.
28 февраля 2026 года шесть планет выстроились в одну линию. Однако тогда событие вызвало некое разочарование – половина небесных тел была видна только при помощи оптики.
Также в январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45 градусов.
