258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку ВСУ на Крым, Кубань и еще 15 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.04.2026

2026-04-18T08:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку ВСУ на Крым, Кубань и еще 15 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. В Самарской области беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. Никто не пострадал.

