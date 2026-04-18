https://crimea.ria.ru/20260418/258-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1155306419.html
258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 18.04.2026
258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку ВСУ на Крым, Кубань и еще 15 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.04.2026
2026-04-18T08:29
2026-04-18T08:29
2026-04-18T08:37
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
крым
краснодарский край
черное море
азовское море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907564_0:43:2866:1655_1920x0_80_0_0_ef7dabfc7e81c467516d5e8cecefca8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку ВСУ на Крым, Кубань и еще 15 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Над Севастополем в ночь на субботу сбили 22 беспилотника. При падении обломков вспыхнул резервуар с остатками топлива в Гагаринском районе города, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.В Ленинградской области горит порт Высоцк, всего над регионом сбили 27 вражеских БПЛА, отметил губернатор региона Александр Дрозденко.На Кубани при атаке ВСУ загорелась нефтебаза в Тихорецке. В Самарской области беспилотник ВСУ упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске. Никто не пострадал.
крым
краснодарский край
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907564_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_24362a652b2b1faad70323b168b5ec2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, крым, краснодарский край, черное море, азовское море, новости, новости крыма, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
258 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
Над Крымом и 16 регионами России уничтожили 258 беспилотников ВСУ
08:29 18.04.2026 (обновлено: 08:37 18.04.2026)