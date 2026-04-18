Какой сегодня праздник: 18 апреля

18 апреля во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест и День радиолюбителя. В этот день 82 года назад Балаклава была освобождена от... РИА Новости Крым, 18.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 18 апреля во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест и День радиолюбителя. В этот день 82 года назад Балаклава была освобождена от фашистов, а в 1242 году русское войско одержало победу в битве на Чудском озере. А еще 18 апреля один из "двух дней рождения" гениального Бальзаминова и Труса Георгия Вицина.Что празднуют в миреСамое большое количество памятников в мире было создано в честь вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина, в Мельбурне есть "памятник наоборот", установленный вверх пьедесталом, в Томске стоит памятник Счастью, а в Праге - электромеханическая статуя двух писающих мужчин, которые пишут струями воды разные цитаты. Всеми этими фактами делимся по случаю Международного дня памятников и исторических мест.Еще 18 апреля в мире отмечают День радиолюбителя. Именно в этот день в 1925 году в Париже был основан профильный международный союз. Сами радиолюбители каким-то образом умудрились друг друга посчитать, и оказалось, что в мире сегодня живет более трех миллионов поклонников этого увлечения.Также 18 апреля отмечают Международный день жонглеров, День пляски в проснувшемся лесу, а на Кубе празднуют День танкиста.Знаменательные события18 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии после тяжелых боев освободили Балаклаву и вышли к Сапун-горе – главной линии немецко-фашистских укреплений под Севастополем.В этот же день в 1242 году на Чудском озере воины Александра Невского разбили в Ледовом побоище рыцарей Ливонского ордена – немецких крестоносцев. Этот день в России стал Днем воинской славы.В 1775-м американский гравировщик Пол Ревир проскакал от Чарльстона до Лексингтона, чтобы предупредить колонистов о приближении отряда британских солдат, которым было поручено уничтожить запасы оружия у мятежников. Эта скачка ознаменовала начало войны за независимость в США.В 1853 году в этот день была запущена первая в Азии железная дорога, длина которой была всего 36 километров.В 1922 году в Москве была основана футбольная команда "Спартак", а годом позже по инициативе Феликса Дзержинского – спортивное общество "Динамо".В 1930 году советский ученый Фридрих Цандер провел первые испытания экспериментального реактивного двигателя, работающего на воздушно-бензиновой смеси.В 1946 году все активы и обязательства Лиги Наций были переданы созданной в Женеве ООН. Лига Наций прекратила свое существование.В 1967 году было официально завершено строительство искусственного Красноярского моря – водохранилища на реке Енисей, одного из самых крупных искусственных водоемов мире.В 1988 году военно-морские силы США начали военную операцию "Богомол", атаковав две иранские нефтяные платформы. Иранцы оказали вооруженное сопротивление, но понесли большие потери.Кто родилсяВ 1774 году родился российский исследователь Георг Генрих фон Лангсдорф, натуралист и этнограф, участвовавший в первой русской кругосветной экспедиции на шлюпе "Надежда".В 1903 году на свет появился советский композитор Юрий Милютин, народный артист РСФСР, автор многих патриотических песен, посвященных Великой Отечественной войне, и известных оперетт.В 1917 году родился советский актер театра и кино Георгий Вицин, народный артист СССР, любимый несколькими поколениями, благодаря ролям в "Женитьбе Бальзаминова", "Джентльменах удачи", "Самогонщиках", "Операции "Ы" и других приключениях Шурика" и многих других фильмах. Впрочем, есть и другая версия, более распространенная: по ней любимый актер нескольких поколений родился 23 апреля 1918 года.В 1937 году родился советский хоккеист, четырехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Вениамин Александров.В 1955 году родился советский рок-музыкант Майк Науменко, основавший рок-группу "Зоопарк".Также в этот день празднуют день рождения российская актриса и режиссер Нина Чусова, актриса театра и кино Светлана Немоляева, советская и белорусская актриса, Заслуженная артистка Белорусской ССР Любовь Румянцева, английский актер Дэвид Теннант, советский и российский кинорежиссер Андрей Эшпай, российский шахматист и гроссмейстер Даниил Дубов, русский советский поэт, эссеист, переводчик Владимир Соколов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

