https://crimea.ria.ru/20260417/vzryv-vo-vladikavkaze-nazvana-prichina--gibeli-sotrudnika-kommunalnykh-sluzhb-1155286028.html
Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб
2026-04-17T12:45
сергей меняйло
владикавказ
северная осетия
новости
происшествия
взрыв
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a6237137d6383b5d3341c86f1bf7b08.jpg
Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складеВзрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянииВзрыв произошел в шахте в Ростовской области – есть погибшие
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08902937d0af5aeff30575ffe7228179.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Во Владикавказе после взрыва и гибели сотрудника коммунальных служб возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. По факту гибели во Владикавказе сотрудника коммунальных служб возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в мусорный контейнер были выброшены взрывоопасные предметы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе во время погрузки мусора, сообщалось ранее в пятницу.
"Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело", - написал Меняйло в своих социальных сетях.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также он попросил жителей республики не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки. Такие действия могут стоить людям жизни, отметил он.
"Если у вас есть подобные предметы, если вы случайно нашли их или обнаружили в доме, во дворе, на улице, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Обратитесь к специалистам, чтобы они забрали их и утилизировали безопасно. За добровольную сдачу таких предметов никакого наказания не будет. Главное – предотвратить беду", - обратился он к населению.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
