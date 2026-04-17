Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб
Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб

12:45 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. По факту гибели во Владикавказе сотрудника коммунальных служб возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в мусорный контейнер были выброшены взрывоопасные предметы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе во время погрузки мусора, сообщалось ранее в пятницу.

"Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело", - написал Меняйло в своих социальных сетях.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также он попросил жителей республики не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки. Такие действия могут стоить людям жизни, отметил он.
"Если у вас есть подобные предметы, если вы случайно нашли их или обнаружили в доме, во дворе, на улице, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Обратитесь к специалистам, чтобы они забрали их и утилизировали безопасно. За добровольную сдачу таких предметов никакого наказания не будет. Главное – предотвратить беду", - обратился он к населению.
