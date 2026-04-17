Взрыв во Владикавказе: названа причина гибели сотрудника коммунальных служб

По факту гибели во Владикавказе сотрудника коммунальных служб возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в мусорный контейнер были выброшены... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T12:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. По факту гибели во Владикавказе сотрудника коммунальных служб возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в мусорный контейнер были выброшены взрывоопасные предметы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе во время погрузки мусора, сообщалось ранее в пятницу.Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также он попросил жителей республики не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки. Такие действия могут стоить людям жизни, отметил он."Если у вас есть подобные предметы, если вы случайно нашли их или обнаружили в доме, во дворе, на улице, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Обратитесь к специалистам, чтобы они забрали их и утилизировали безопасно. За добровольную сдачу таких предметов никакого наказания не будет. Главное – предотвратить беду", - обратился он к населению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Владикавказе задержали подозреваемых по делу о взрыве на складеВзрыв во Владикавказе: один из пострадавших находится в тяжелом состоянииВзрыв произошел в шахте в Ростовской области – есть погибшие

