Выплаты ветеранам ВОВ и яхтенная марина в Ялте – главное

РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T22:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Крымские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы в апрельской пенсии. К 2029 году в Ялте построят центр с яхтенной мариной и премиальной гостиницей. Симферополь, Феодосия и Керчь готовятся к окончанию отопительного сезона. С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками. В Румынии зафиксировали неизвестный беспилотник.О главных событиях пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Крымские ветераны ВОВ получат выплаты к 9 маяЕжегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией получат 107 участников Великой Отечественной войны в Крыму. Об этом сообщили в Социальном Фонде России по региону."Отделение СФР по Республике Крым в апреле осуществляет ежегодную выплату в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 107 участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в регионе", – сказано в сообщении.Каждому ветерану средства доставляются банками и почтой по своему графику. Тем, кто получает деньги через банки, первая выплата поступила вместе с пенсией уже 6 и 10 апреля. Следующая дата выплат через банки – 22 числа. Через почтовые отделения одновременно пенсию и ежегодную выплату жителям Республики Крым доставляют по графику почты с 4 по 23 апреля, уточнили в соцфонде.Яхтенную марину построят в ЯлтеВ Ялте планируют открыть многофункциональный досугово-развлекательный центр с современной набережной, прогулочной зоной по улице Рузвельта, яхтенной мариной, ресторанами, концертной площадкой, развлекательным комплексом, гостиницей с премиальным сервисом и подземным паркингом в 2029 году. Об этом в МАХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Обсудили со специалистами масштабный проект – многофункциональный досугово-развлекательный центр в Ялте. Его запуск запланирован на 2029 год. Ожидается, что проект обеспечит дополнительный туристический поток в Ялту – порядка 700 тысяч человек в год. В городе появится свыше 1500 новых рабочих мест, приоритет при трудоустройстве будет отдаваться ялтинцам", – сказано в сообщении.Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Для жителей и гостей города сохранится доступ к морю и пассажирские перевозки.В Симферополе, Феодосии и Керчи отключат отоплениеОтопительный сезон в жилом фонде Симферополя завершается 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.О решении прекратить подачу тепла в ночь на 20 апреля сообщили и власти Керчи. Глава администрации Феодосии Владимир Ким также заявил, что отопительный сезон в городе завершат 20 апреля.Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома ПлесецкС космодрома Плесецк в пятницу успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили в Роскосмосе."17 апреля с космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", – сказано в сообщении."Союз-2.1б" — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.Также с помощью этой ракеты производится вывод на орбиту спутников навигационной системы ГЛОНАСС.Неопознанный БПЛА зафиксировали над РумыниейНад приграничьем с Украиной в воздушном пространстве Румынии в ночь на пятницу зафиксирован пролет беспилотника. Об этом сообщает минобороны страны."Системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне. Одна из целей вошла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней был потерян в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом", – сказано в сообщении.В район направлена исследовательская миссия минобороны. При этом не указывается, какой стране принадлежит дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

