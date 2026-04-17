Второй Южный форум инноваций в девелопменте состоится в Алуште
Второй Южный форум инноваций в девелопменте состоится в Алуште
Второй Южный форум инноваций в девелопменте состоится в Алуште

18:23 17.04.2026
 
© Фото: пресс-служба ЮФИД
© Фото: пресс-служба ЮФИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Второй Южный форум инноваций в девелопменте (ЮФИД-2026) состоится 23 и 24 апреля 2026 года в Алуште в отеле "Море", сообщает пресс-служба компании Development Consulting ("Консультации по вопросам развития").

Ожидается, что в этом году интерес к мероприятию будет еще выше, чем прошлым летом, когда форум собрал почти 400 представителей девелоперского сообщества. В одном месте соберутся эксперты и практики строительной отрасли. ЮФИД проходит при поддержке правительства Республики Крым, КРО "Опора России" и фонда "Сколково".

Форум (18+) пройдет одновременно на трех площадках. Для гостей в формате панельных дискуссий, лекций, мастер-классов и бизнес-разборов выступят более ста экспертов и гуру отрасли, которые охватят самые острые темы: комплексное развитие территорий, санаторно-курортный девелопмент, ипотека и проектное финансирование, проектирование, комплектация и управление отелями, эффективный маркетинг, продажи и многие другие вызовы, с которыми сегодня работает девелоперский бизнес.

Уже традиционно в рамках форума будет работать отдельная секция, посвященная применению современных технологий и искусственного интеллекта в девелопменте и проектировании (18+). В течение двух дней дополнительно будут работать брокер-туры для агентств недвижимости, что позволит профессионалам рынка увидеть объекты и проекты в реальном контексте и обсудить перспективы их развития.

Программа ЮФИД-2026 выстроена так, чтобы за два дня участники знакомились, продвигали свои проекты, а не просто посетили форум. Это насыщенный интенсив о повышении эффективности бизнеса, развитии продукта и росте продаж в девелопменте. Участники уедут из Крыма с конкретными решениями и новыми партнерами.

Что получат участники за два дня:
  • живой доступ к практикам Юга: кейсы по курортному девелопменту, комплексному развитию территорий, маркетингу и продажам, финансированию и управлению объектами;
  • возможность задать вопросы экспертам, которые уже прошли путь от идеи до успешных курортных и жилых проектов;
  • усиление продаж: отдельные блоки программы посвящены работе с инструментами продаж и эффективными стратегиями.
Накануне основной программы 22 апреля 2026 года пройдет нулевой день форума в Ялте по адресу: Алупкинское шоссе, 12а (отель Palmira Palace Resort & SPA (Palmira Palace "Отдых и спа")), 11:00-17:30. Формат — закрытый интенсив для девелоперов, участников форума. Организаторы предлагают доступ к экспертам и обсуждениям самых актуальных тем: смыслы и философия девелопмента в Крыму, продукт и тренды 2026, управление брендом и PR (public relations, связи с общественностью), SMM (social media marketing, маркетинг в социальных сетях) и ORM (object-relational mapping, объектно-реляционное отображение): как работает цифровая среда, специфика продаж апартаментов. И самое главное — практикум с разбором реальных примеров. Без теории, только рабочий опыт. Регистрация на нулевой день по ссылке >>

Площадка форума – возможность для участников получить знания о новых решениях и инновациях, ознакомиться с передовыми практиками и обменяться опытом, что создаст основу для будущих успешных проектов в области строительства. Генеральные партнеры форума: группа компаний "СДК", сеть отелей Cosmos.

Официальные партнеры события: девелопер курортной недвижимости "Перспектива", Cosmos Stay Sevastopol Atlant Apartments ("Апартаменты для пребывания серии "атлант" отеля Cosmos в Севастополе"), YGROUP ("Йгруппа"), "Умное сердце", "МореМедиа", "Гриновский", PERTIX, 1eadway, ВТБ, группа компаний "Расцветай", отель More SPA & Resort, Севастопольстрой, KEYPORT ("Ключевой экран").

Первый форум ЮФИД прошел в июне 2025 года в Ялте и стал событием для Крыма и представителей девелоперского сообщества, заинтересованных в повышении эффективности работы через внедрение современных технологий и подходов в своих проектах. Подробнее о мероприятии >>

