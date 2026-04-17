ВСУ бьют по Белгородской области - один человек погиб и двое ранены

2026-04-17T10:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических даров ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, минно-взрывные травмы минувшей ночью получили два мирных жителя области - мужчина и женщина, уточнил губернатор.Так, в реанимации сейчас находится мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела в селе Архангельское. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Пациент в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского дрона местная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, добавил губернатор.Также известно, что в селе Никольское беспилотник ударил по автобусу, но водитель уцелел, успев выскочить из кабины.Днем ранее в результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения в Белгородской области. 15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУДве женщины погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ29 мирных жителей погибли от рук ВСУ за наделю

