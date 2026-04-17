ВСУ бьют по Белгородской области - один человек погиб и двое ранены
Один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических даров ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщал губернатор РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических даров ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, минно-взрывные травмы минувшей ночью получили два мирных жителя области - мужчина и женщина, уточнил губернатор.Так, в реанимации сейчас находится мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела в селе Архангельское. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Пациент в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского дрона местная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, добавил губернатор.Также известно, что в селе Никольское беспилотник ударил по автобусу, но водитель уцелел, успев выскочить из кабины.Днем ранее в результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения в Белгородской области. 15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ.
обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, вячеслав гладков
В Белгородской области два мирных жителя ранены и один убит ударом ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и двое получили различные ранения в результате очередных террористических даров ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон целенаправленно ударил по мотоциклу. К большому горю, от полученных ранений водитель погиб на месте", - написал Гладков в своих социальных сетях, выразив соболезнования семье погибшего.
Кроме того, минно-взрывные травмы минувшей ночью получили два мирных жителя области - мужчина и женщина, уточнил губернатор.
Так, в реанимации сейчас находится мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела в селе Архангельское. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Пациент в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.
В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии вражеского дрона местная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, добавил губернатор.
Также известно, что в селе Никольское беспилотник ударил по автобусу, но водитель уцелел, успев выскочить из кабины.
Днем ранее в результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения
в Белгородской области.
15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили
четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов
со стороны ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: