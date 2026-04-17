Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 17.04.2026
Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы старшего ефрейтора, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть двоих детей в Свердловской области. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T17:34
2026-04-17T17:34
2026-04-17T17:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы старшего ефрейтора, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть двоих детей в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.Кроме того, суд взыскал с фигуранта 16 млн рублей в качестве компенсации для пострадавшего ребенка и семьи двух погибших детей.Ранее суд в Крыму приговорил к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения виновницу ДТП, в котором погиб ребенок.
свердловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), приговор, свердловская область, дети, дтп, наркотики
Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
Сбившего насмерть двух детей на Урале старшего ефрейтора приговорили к 17 годам колонии