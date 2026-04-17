Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор

2026-04-17T17:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы старшего ефрейтора, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть двоих детей в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.Кроме того, суд взыскал с фигуранта 16 млн рублей в качестве компенсации для пострадавшего ребенка и семьи двух погибших детей.Ранее суд в Крыму приговорил к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения виновницу ДТП, в котором погиб ребенок.

