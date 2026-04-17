Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
2026-04-17T17:34
ск рф (следственный комитет российской федерации)
приговор
свердловская область
дети
дтп
наркотики
Сбившего насмерть двух детей на Урале старшего ефрейтора приговорили к 17 годам колонии

© Следственный комитет РФ
Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы старшего ефрейтора, который в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть двоих детей в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла в конце октября прошлого года в Ревде. Подсудимый, употребив наркотики, сел за руль автомобиля "Лада-2112" и сбил троих детей на тротуаре. Два ребенка погибли, еще один получил телесные повреждения.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Кроме того, суд взыскал с фигуранта 16 млн рублей в качестве компенсации для пострадавшего ребенка и семьи двух погибших детей.
Ранее суд в Крыму приговорил к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения виновницу ДТП, в котором погиб ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сдавал назад и задавил пенсионерку: крымчанин осужден за смертельное ДТП
В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
В Белогорском районе Крыма легковушка сбила подростка на переходе
 
17:45В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта
17:34Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
17:28Число пострадавших в ДТП с учебной машиной в Керчи выросло до семи
17:23Путин собрал Совбез
17:14Крымский мост - ждать проезда приходится около часа
17:09В Керчи "Газель" столкнулась с учебной машиной: шестеро пострадавших
16:45В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей
16:30В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
16:22Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы
16:13Самозапрет на кредиты установили 200 тысяч крымчан – как это работает
16:06Иран объявил об открытии Ормузского пролива
16:04Когда в Симферополе отключат отопление - ответ мэрии
15:5610-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по Белгородской области
15:53Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
15:48В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФ
15:16В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
14:52Пятно в Черном море: с поверхности собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси
14:44Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
14:19В Керчи завершают отопительный сезон
14:10Черниговская ТЭЦ на Украине остановлена
Лента новостейМолния