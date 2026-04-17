Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 17.04.2026

В Крыму 107 участников Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией. Об этом информирует в пятницу... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T16:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 107 участников Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией. Об этом информирует в пятницу пресс-служба Социального Фонда России по региону.Каждому ветерану средства доставляются банками и почтой по своему графику. Тем, кто получает деньги через банки, первая выплата поступила вместе с пенсией уже 6 и 10 апреля. Следующая дата выплат через банки – 22 числа. Через почтовые отделения одновременно пенсию и ежегодную выплату жителям Республики Крым доставляют по графику почты с 4 по 23 апреля.Согласно Указу Президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется ветеранам, которые несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы условия назначения пенсии в 2026 годуРоссияне досрочно получат майскую пенсиюПеред майскими выходными Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия

