В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 2029 году в Ялте планируют открыть многофункциональный досугово-развлекательный центр с современной набережной, прогулочной зоной по улице Рузвельта, яхтенной мариной, ресторанами, концертной площадкой, развлекательным комплексом, гостиницей с премиальным сервисом и подземным паркингом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Обсудили со специалистами масштабный проект – многофункциональный досугово-развлекательный центр в Ялте. Его запуск запланирован на 2029 год. Ожидается, что проект обеспечит дополнительный туристический поток в Ялту – порядка 700 тысяч человек в год. В городе появится свыше 1500 новых рабочих мест, приоритет при трудоустройстве будет отдаваться ялтинцам", - написал Аксенов в своем канале МАХ.
По словам главы Крыма, проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Для жителей и гостей города сохранится доступ к морю и пассажирские перевозки. Комплекс войдет в сквозную прогулочную зону от Массандры до Приморского парка. Также будет построена современная инфраструктура для яхтинга.
Ранее сообщалось, что девелопер Veren Group инвестирует 26 миллиардов рублей в строительство гостиничного комплекса на южном берегу Крыма. Комплекс из пятизвездочной гостиницы, апартаментов и 15 вилл с соответствующей инфраструктурой и конгресс-центром займет 86 тысяч квадратных метров на территории поселка Кореиз.
