В Ялте построят развлекательный комплекс с яхтенной мариной на месте морпорта

2026-04-17T17:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В 2029 году в Ялте планируют открыть многофункциональный досугово-развлекательный центр с современной набережной, прогулочной зоной по улице Рузвельта, яхтенной мариной, ресторанами, концертной площадкой, развлекательным комплексом, гостиницей с премиальным сервисом и подземным паркингом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Для жителей и гостей города сохранится доступ к морю и пассажирские перевозки. Комплекс войдет в сквозную прогулочную зону от Массандры до Приморского парка. Также будет построена современная инфраструктура для яхтинга.Ранее сообщалось, что девелопер Veren Group инвестирует 26 миллиардов рублей в строительство гостиничного комплекса на южном берегу Крыма. Комплекс из пятизвездочной гостиницы, апартаментов и 15 вилл с соответствующей инфраструктурой и конгресс-центром займет 86 тысяч квадратных метров на территории поселка Кореиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в ЯлтеКошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошекДорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока

