В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом
В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом
В Туапсе второй день тушат возгорание морского терминала после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T11:10
2026-04-17T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе второй день тушат возгорание морского терминала после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации пожара привлечены 177 человек и 56 единиц техники.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе вырослоВСУ бьют по Белгородской области - один человек погиб и двое ранены62 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
туапсе
краснодарский край
туапсе, краснодарский край, происшествия, атаки всу, пожар, новости
В Туапсе второй день горит морской терминал – что с воздухом

Что известно о пожаре на морском терминале в Туапсе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе второй день тушат возгорание морского терминала после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
К ликвидации пожара привлечены 177 человек и 56 единиц техники.
"Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы", - уточняется в сообщении.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.
