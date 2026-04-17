В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей

Директор Центрального музея Тавриды ответил на обвинение СБУ в похищении ценностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Обвинение Службы безопасности Украины в похищении музейных экспонатов из Херсонской области в адрес руководства Центрального музея Тавриды является злостной выдумкой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил директор музея Андрей Мальгин.
Вывоз предметов с территории Херсонской области осуществлялся в рамках международного права – Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Согласно документу, стороны конфликта обязаны принять меры по недопущению утраты ценностей, отметил Мальгин.
"Это ерунда и злостная инсинуация. Никто ничего не похищал. Предметы были эвакуированы из Херсона. В ноябре 2022 года в Херсоне ожидались боевые действия высокой интенсивности и было принято решение об эвакуации. Никто не говорил, что власти Крыма или Центрального музея Тавриды посягают на эти экспонаты. Просто в сложных условиях было принято такое решение – действовать в рамках международного права", - сказал руководитель музея.
Он добавил, что эвакуированные предметы все равно находятся в ведении Херсонского областного художественного музея.
Директор музея Тавриды напомнил, о похищенном Украиной "скифском золоте", которое в итоге стало политическим заложником. Похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море".
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Андрею Мальгину. Ему вменяется статья о военных преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Основанием для обвинений названы утверждения о якобы вывозе музейных экспонатов с территории Херсонской области.
Украинские власти регулярно предъявляют обвинения представителям российских государственных структур, искусства, культуры. Кроме того, вводят санкции в отношении физических и юридических лиц, которых считают причастными к сотрудничеству с Россией. Так, ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. Также под санкции попали Благотворительные фонды Крыма.
