В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Обвинение Службы безопасности Украины в похищении музейных экспонатов из Херсонской области в адрес руководства Центрального музея Тавриды является злостной... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T16:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Обвинение Службы безопасности Украины в похищении музейных экспонатов из Херсонской области в адрес руководства Центрального музея Тавриды является злостной выдумкой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил директор музея Андрей Мальгин.Вывоз предметов с территории Херсонской области осуществлялся в рамках международного права – Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Согласно документу, стороны конфликта обязаны принять меры по недопущению утраты ценностей, отметил Мальгин.Он добавил, что эвакуированные предметы все равно находятся в ведении Херсонского областного художественного музея.Директор музея Тавриды напомнил, о похищенном Украиной "скифском золоте", которое в итоге стало политическим заложником. Похищенные артефакты были вывезены в 2013 году для поочередного экспонирования в Нидерландах и Германии в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море".Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Андрею Мальгину. Ему вменяется статья о военных преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Основанием для обвинений названы утверждения о якобы вывозе музейных экспонатов с территории Херсонской области.Украинские власти регулярно предъявляют обвинения представителям российских государственных структур, искусства, культуры. Кроме того, вводят санкции в отношении физических и юридических лиц, которых считают причастными к сотрудничеству с Россией. Так, ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. Также под санкции попали Благотворительные фонды Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"На Украине возбудили новое уголовное дело против СальдоВсем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД

