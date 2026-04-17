В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФ

Словакия будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T15:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Словакия будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не может отказаться от импорта российских энергоносителей. По его словам, Венгрия рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отремонтировать нефтепровод "Дружба" на Украине планируют до конца апреля, но работы сделают не полностью.11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени" В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра

