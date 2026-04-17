В Симферополе вводят новые маршруты общественного транспорта - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Симферополе вводят новые маршруты общественного транспорта
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий. РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается оптимизация транспортной сети. Для удобства граждан вносятся изменения в уже существующие схемы маршрутов общественного транспорта и добавляются новые. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."Сейчас мы рассматриваем вопрос изменения схемы маршрута троллейбуса №15 с заездом на улицу Аэрофлотскую при следовании с улицы Маршала Жукова. Улица Аэрофлотская - это аэропорт Заводское, там сейчас строится большой жилой массив. Во-вторых, именно в тот микрорайон переместилось административное здание прокуратуры республики, поэтому дополнительное транспортное обеспечение там в любом случае требуется", - рассказал он.Также по информации начальника управления транспорта, рассматривается вопрос обратного внедрения маршрута № 53 в микрорайоне Крымская Роза.По просьбе жителей поселков городского типа Аэрофлотский и Комсомольское рассматривается вопрос изменения схемы троллейбусного маршрута № 17К, добавил спикер."Там граждане изъявили потребность в соединении данных поселков с новым аэропортом. Сегодня он, может быть и не функционирует в полной мере, но тем не менее, порядка трехсот человек, а то и более, там сегодня трудятся. Это троллейбусный маршрут, соединяющий Каменский массив, через улицу Сельскую, через Кечкеметскую по Москольцу и до аэропорта. То есть люди на работу в утренние, вечерние часы смогут добраться на данном маршруте, и он будет прямо в их поселок заезжать", - поделился Сухацкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и СевастополяТранспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купитьВ Крыму подорожает проезд в электричках
