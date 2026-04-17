В Симферополе начали проводить сложные операции по восстановлению пальцев

2026-04-17T21:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 начали проводить операции по реплантации пальцев и кистей рук. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Подобные операции хирурги выполняют под микроскопами, используя инструменты и нити, которые тоньше человеческого волоса. Сначала врачи соединяют кости, а затем восстанавливают кровоток и сшивают нервы для возвращения чувствительности.Реплантация является сложной процедурой, которую способны проводить только опытные хирурги. Она направлена на прикрепление отсеченной или ампутированной части кисти, такой как пальцы, кисти или даже части предплечья. Данный вид оперативного вмешательства позволяет не просто спасти конечности, но и восстановить их функциональность, минимизируя последствия тяжелых травм.Ранее врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции.Также сообщалось, что в Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекса для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

