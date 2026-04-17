В Румынию залетел неизвестный дрон - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Румынию залетел неизвестный дрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В воздушном пространстве Румынии в ночь на пятницу зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Об этом сообщает минобороны страны.В район направляют исследовательскую миссию минобороны, сказано в релизе. При этом не указывается, какой стране принадлежит дрон.5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой областиНАТО готова усилить военное присутствие в РумынииШойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
В Румынию залетел неизвестный беспилотник – минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В воздушном пространстве Румынии в ночь на пятницу зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Об этом сообщает минобороны страны.
"Системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне. Одна из целей вошла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней был потерян в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом", – цитирует военное ведомство РИА Новости.
В район направляют исследовательскую миссию минобороны, сказано в релизе. При этом не указывается, какой стране принадлежит дрон.
5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.
