В Румынию залетел неизвестный дрон

В воздушном пространстве Румынии в ночь на пятницу зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Об этом сообщает минобороны страны. РИА Новости Крым, 17.04.2026
2026-04-17T11:42
2026-04-17T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В воздушном пространстве Румынии в ночь на пятницу зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. Об этом сообщает минобороны страны.В район направляют исследовательскую миссию минобороны, сказано в релизе. При этом не указывается, какой стране принадлежит дрон.5 апреля дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате была повреждена радиолокационная станция.
В Румынию залетел неизвестный беспилотник – минобороны
11:42 17.04.2026 (обновлено: 11:48 17.04.2026)