В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России
В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил 15 основных задач, которые стоят перед российским здравоохранением в течение ближайших лет. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 17.04.2026
михаил мурашко
минздрав рф
здравоохранение в россии
здоровье
михаил мурашко, минздрав рф, новости, здравоохранение в россии, здоровье
В Минздраве назвали 15 главных задач развития здравоохранения в России

Мурашко назвал 15 основных задач развития здравоохранения

13:52 17.04.2026 (обновлено: 14:07 17.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил 15 основных задач, которые стоят перед российским здравоохранением в течение ближайших лет. Об этом пишет РИА Новости.
"Основные задачи развития здравоохранения: борьба с неинфекционными болезнями, включая мотивацию к ведению ЗОЖ; внедрение технологии сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие; создание условий для повышения качества и безопасности медпомощи, увеличения ее доступности", - говорится в презентации Мурашко, представленной на итоговом заседании коллегии министерства.
Среди прочих задач также отмечены совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, развитие медицинской реабилитации, в том числе для участников СВО, совершенствование механизмов предоставления санаторно-курортного лечения и оздоровления населения.
Также обозначена необходимость обеспечения биологической безопасности, развития системы социально-гигиенического мониторинга, совершенствования механизмов финансирования, обеспечения развития службы крови и увеличения производства препаратов крови.
Кроме того, необходимо внедрять новые медицинские и генетические технологии, обеспечивать технологическую независимость производства высокотехнологичных биологических лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медизделий.
