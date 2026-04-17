https://crimea.ria.ru/20260417/v-krymu-stali-chasche-sdavat-zhile-dlya-otdykha-s-zhivotnymi-1155292634.html

В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными

В Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте.

2026-04-17T16:30

эксклюзивы риа новости крым

авито

недвижимость

недвижимость в крыму

крым

новости крыма

отдых в крыму

животные

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/11/1155293157_0:235:751:657_1920x0_80_0_0_13a2fa4f63e8cb310e6a49b3481b1ccf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.По данным экспертов платформы, в период с января по март текущего года, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом, в Крыму увеличилось предложение квартир и домов для посуточной аренды с возможностью размещения с питомцами. Рост наблюдается как в загородном, так и в городском сегменте.При этом в городе динамика более умеренная: по квартирам предложение выросло на 8%, самая большая динамика у однушек +22%. Кроме того, на 9% стали чаще предлагать студии для размещения с питомцами.В марте Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартирВ Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора разаДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

