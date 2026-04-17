В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными
В Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 17.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.По данным экспертов платформы, в период с января по март текущего года, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом, в Крыму увеличилось предложение квартир и домов для посуточной аренды с возможностью размещения с питомцами. Рост наблюдается как в загородном, так и в городском сегменте.При этом в городе динамика более умеренная: по квартирам предложение выросло на 8%, самая большая динамика у однушек +22%. Кроме того, на 9% стали чаще предлагать студии для размещения с питомцами.В марте Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартирВ Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора разаДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой
авито, недвижимость, недвижимость в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму, животные
В Крыму стали чаще сдавать жилье для отдыха с животными

В Крыму выросло предложение посуточного жилья для отдыха с животными

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.
По данным экспертов платформы, в период с января по март текущего года, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом, в Крыму увеличилось предложение квартир и домов для посуточной аренды с возможностью размещения с питомцами. Рост наблюдается как в загородном, так и в городском сегменте.
"В сегменте загородной недвижимости наиболее заметную динамику показывают гостевые дома — их количество выросло в 2,5 раза. Также увеличилось предложение таунхаусов — на 12%, что отражает расширение форматов размещения с животными в курортных локациях", - уточняют эксперты.
При этом в городе динамика более умеренная: по квартирам предложение выросло на 8%, самая большая динамика у однушек +22%. Кроме того, на 9% стали чаще предлагать студии для размещения с питомцами.
В марте Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами.
