В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии

В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии - РИА Новости Крым, 17.04.2026

В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии

Житель Крыма получил уголовное дело за посылку из Индии, в которой обнаружились лекарства с запрещенными веществами в составе.

2026-04-17T09:59

2026-04-17T09:59

2026-04-17T09:59

таможня

крымская таможня

наркотики

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Крыма получил уголовное дело за посылку из Индии, в которой обнаружились лекарства с запрещенными веществами в составе. Как сообщили в пресс-служба Южного таможенного управления, гражданин действовал в сговоре с наркоторговцами.По данным пресс-службы, международное почтовое отправление из Индии изъяли в одном из отделений почтовой связи Судака. В посылке оказался лекарственный препарат "Пребасун – 300", содержащий в своем составе 145 граммов сильнодействующего вещества прегабалин, которое включено в РФ в список сильнодействующих и ядовитых веществ.Уголовное дело открыто по статье о контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

крым

таможня, крымская таможня, наркотики, новости, крым, новости крыма