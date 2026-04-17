В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии
© Крымская таможня
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Крыма получил уголовное дело за посылку из Индии, в которой обнаружились лекарства с запрещенными веществами в составе. Как сообщили в пресс-служба Южного таможенного управления, гражданин действовал в сговоре с наркоторговцами.
По данным пресс-службы, международное почтовое отправление из Индии изъяли в одном из отделений почтовой связи Судака. В посылке оказался лекарственный препарат "Пребасун – 300", содержащий в своем составе 145 граммов сильнодействующего вещества прегабалин, которое включено в РФ в список сильнодействующих и ядовитых веществ.
"В ходе мероприятий установлено, что гражданин действовал в сговоре с иными, ранее судимыми за незаконный оборот наркотиков гражданами, которые организовали доставку, а также сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации", - выяснили таможенники.
Уголовное дело открыто по статье о контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
