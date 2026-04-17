В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который приобрел в Подмосковье два килограмма наркотика и планировал реализовать его в Крыму. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Крыму задержали наркоторговца с двумя килограммами "соли" под бампером авто

15:16 17.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который приобрел в Подмосковье два килограмма наркотика и планировал реализовать его в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, на трассе "Таврида" оперативники и сотрудники ДПС остановили автомобиль Skoda Rapid под управлением 21-летнего мужчины. В ходе досмотра авто с применением служебной собаки полицейские обнаружили в заднем бампере скрытый тайник, в котором лежали два полимерных свертка с порошкообразным веществом.
Эксперты установили, что содержимым пакетов является синтетический наркотик N-метилэфедрон общей массой около двух килограммов.
Задержанный признался, что последние полгода сотрудничал с теневым наркомаркетом, однако позже решил организовать собственный нелегальный бизнес.
"Приобретя оптовую партию "соли" на интернет-ресурсе, он на арендованном автомобиле отправился в Московскую область. Забрав по полученным координатам в лесном массиве криминальный товар, мужчина планировал реализовать его на территории полуострова через сеть тайников-закладок", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
