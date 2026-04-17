В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья

2026-04-17T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который приобрел в Подмосковье два килограмма наркотика и планировал реализовать его в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, на трассе "Таврида" оперативники и сотрудники ДПС остановили автомобиль Skoda Rapid под управлением 21-летнего мужчины. В ходе досмотра авто с применением служебной собаки полицейские обнаружили в заднем бампере скрытый тайник, в котором лежали два полимерных свертка с порошкообразным веществом.Эксперты установили, что содержимым пакетов является синтетический наркотик N-метилэфедрон общей массой около двух килограммов.Задержанный признался, что последние полгода сотрудничал с теневым наркомаркетом, однако позже решил организовать собственный нелегальный бизнес.Возбуждено уголовное дело.

