В Крыму ограничили время пребывания на летних верандах в ресторанах - РИА Новости Крым, 17.04.2026
В Крыму ограничили время пребывания на летних верандах в ресторанах
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Лимиты времени пребывания на летних верандах в кафе и ресторанах вводятся в центральных регионах России и Крыму. Ограничения должны быть зафиксированы во внутренних правилах заведения, а об их наличии посетителей при входе обязана уведомлять администрация. О причинах введения данной меры в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по ресторанному бизнесу Александр Сахно.
"На мой взгляд – это законная мера для повышения оборачиваемости столов в пик сезона. Зачастую такая практика принимается в Крыму уже с конца апреля, вначале мая и длится до сентября-октября, а в некоторых местах даже до ноября. На весь этот период руководством ресторанов может спокойно применять данное введение", - считает он.
В то же время эксперт советует владельцам заведений с летними верандами, шатрами и двориками делать это максимально прозрачно.
"Не обязательно, чтобы на входе в зал ресторана, кафе, на веранду висела непосредственно табличка, на которой большими буквами написано, что у вас действуют определенного рода ограничения на то, чтобы пообедать, поужинать, но девушки-хостес или официанты, которые провожают гостей, обязаны предупреждать о лимите времени сразу, как только гость заходит и садится за стол", - пояснил он.
Законодательно не закреплено, сколько именно времени отводится на посиделки на открытой веранде ресторана или кафе.
"Каждый ресторан, каждая область и регион сам, непосредственно по внутренним правилам ресторана может регулировать тайминги нахождения и бронирования столов", - рассказал специалист.
Однако, по его словам, среди рестораторов существует негласное правило, что стол может быть забронирован гостями не более, чем на три часа.
"Три часа спокойного времени для того, чтобы гость отдохнул, пообщался с компанией и ушел, а стол также был готов уже для следующей посадки. Время также может варьироваться от получаса до полутора часов. Разумеется, никто, конечно же, гостей не планирует выгонять из заведения целенаправленно, только лишь для того, чтобы действовала непосредственно такая законодательная реформа. Конечно, если гости располагаются, отдыхают, им очень нравятся атмосфера, кухня, то нет вообще никаких поводов преждевременно гостям говорить, чтобы они покидали ресторан", - отметил Александр Сахно.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
