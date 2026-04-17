Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков

Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков - РИА Новости Крым, 17.04.2026

Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков

У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков, которые пропали в феврале этого года в Азовском море. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ РИА Новости Крым, 17.04.2026

2026-04-17T12:07

2026-04-17T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков, которые пропали в феврале этого года в Азовском море. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Погибших уже опознали родственники, добавили в ведомстве. По предварительной версии, рыбаки погибли в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.Два рыбака вышли в море 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. Их искали более двух недель, в том числе с привлечением вертолета Ми-8, беспилотников и плавсредств. Было обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости крыма, азовское море