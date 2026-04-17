Найдены тела двух пропавших в Азовском море рыбаков
2026-04-17T12:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков, которые пропали в феврале этого года в Азовском море. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Погибших уже опознали родственники, добавили в ведомстве. По предварительной версии, рыбаки погибли в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.Два рыбака вышли в море 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. Их искали более двух недель, в том числе с привлечением вертолета Ми-8, беспилотников и плавсредств. Было обследовано 1472 километра береговой линии и 2317 квадратных километров акватории.
В Азовском море у берегов Крыма нашли тела двух пропавших в феврале рыбаков
12:07 17.04.2026 (обновлено: 12:14 17.04.2026)